Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали серебряными призерами Олимпийских игр-2024.

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Украинские спортсменки поделились эмоциями после завоевания серебряных медалей, заявив, что невероятно довольны результатом:

"После финиша понимаем, что в тройке. А когда посмотрели на табло, увидели, что мы вторые и подтвердили свой результат — это что-то невероятное. Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было", - заявила Людмила Лузан в комментарии Суспильне Спорт.

Может показаться смешным, но мы были спокойны, успокаивали себя в раздевалке, шутили. Все просчитывали до деталей. Подхожу к Люди и говорю, как она чувствует – она говорит, что все будет хорошо. Мы успокоились и ушли. Хочу поблагодарить тренеров, Люди, мужчину за то, что после декрета у меня поверили, дали тот шанс, а я его использовала. Это нереальные эмоции", - говорит Анастасия Рыбачок.

Стоит отметить, что в Токио-2020 Лузан и Рыбачок завоевали серебряные медали на этой дистанции. Отметим, что в Париже украинки также выступят в полуфинале в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

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