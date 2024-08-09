iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок невероятно довольны своей наградой.
Сегодня, 15:04
Лузан и Рыбачок / Getty Images
Лузан и Рыбачок / Getty Images

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали серебряными призерами Олимпийских игр-2024.

Читай также: Лузан и Рыбачок завоевали серебро Олимпиады-2024

Украинские спортсменки поделились эмоциями после завоевания серебряных медалей, заявив, что невероятно довольны результатом:

"После финиша понимаем, что в тройке. А когда посмотрели на табло, увидели, что мы вторые и подтвердили свой результат — это что-то невероятное. Очень счастливы. Выложились максимально, все взяли, что было", - заявила Людмила Лузан в комментарии Суспильне Спорт.

Может показаться смешным, но мы были спокойны, успокаивали себя в раздевалке, шутили. Все просчитывали до деталей. Подхожу к Люди и говорю, как она чувствует – она говорит, что все будет хорошо. Мы успокоились и ушли. Хочу поблагодарить тренеров, Люди, мужчину за то, что после декрета у меня поверили, дали тот шанс, а я его использовала. Это нереальные эмоции", - говорит Анастасия Рыбачок.

Стоит отметить, что в Токио-2020 Лузан и Рыбачок завоевали серебряные медали на этой дистанции. Отметим, что в Париже украинки также выступят в полуфинале в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Людмила Лузан Анастасия Рыбачок

Статьи по теме

Конотоп впервые рассказала о травме, которая помешала ей бороться за медали на Олимпиаде-2024 Конотоп впервые рассказала о травме, которая помешала ей бороться за медали на Олимпиаде-2024
Зеленский отреагировал на медали Беленюка и Насибова на Олимпиаде-2024 Зеленский отреагировал на медали Беленюка и Насибова на Олимпиаде-2024
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США и Китай укрепили лидерство, Украина поднялась на две строчки Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США и Китай укрепили лидерство, Украина поднялась на две строчки
"Добро пожаловать в клуб": Владимир Кличко отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024 "Добро пожаловать в клуб": Владимир Кличко отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: финал на Олимпиаде, Левый Берег - Ворскла, Динамо - Верес
просмотров

Последние новости

Украина16:50
Трансферы УПЛ: Полесье подписало экс-игрока Динамо и Днепр-1
Европа16:39
Челси согласовал трансфер конкурента для Мудрика
Европа16:38
Барселона приобрела Дани Ольмо
Европа16:20
Довбик назвал человека, который решил судьбу его перехода в Рому
Европа15:59
Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии
Украина15:50
УПЛ: Левый Берег - Ворскла, Верес - Динамо
Европа15:34
Довбик назвал цели в Роме
Европа15:31
Скандальный вингер МЮ прокомментировал обвинения в насилии, с которыми столкнулся в прошлом году
Европа15:10
ПСЖ подписал защитника Эквадора за солидную сумму
Олимпийские игры15:04
Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK