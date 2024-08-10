Хоцяновский намекнул в завершение карьеры после поражения на Олимпиаде-2024

Украинец не смог пробиться в "бронзовый финал" в Париже.

Украинский борец Александр Хоцяновский не смог пробиться в "бронзовый финал" на Олимпиаде-2024 в Париже, уступив представителю Польши Роберту Барану.

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Украинец прокомментировал свое выступление, заявив, что рассуждает о завершении профессиональной карьеры:

"Позитивного нет ничего, потому что знаю, что это были мои последние Олимпийские игры. Уже не буду участвовать в Лос-Анджелесе. Настроение негативное, потому что это реально мой последний международный старт, я так думаю. Думаю, что это мой последний международный старт.

Как насчет украинских? Может, еще отдохну, может, еще поборемся. Но с международными стартами все", - заявил Хоцяновский в комментарии Суспильному.

Напомним, Беленюк завоевал "бронзу" Олимпийских игр, а Насибов привезет домой серебряную медаль ОИ-2024.

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