iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хоцяновский намекнул в завершение карьеры после поражения на Олимпиаде-2024

Украинец не смог пробиться в "бронзовый финал" в Париже.
Сегодня, 14:23
Александр Хоцянивский / Getty Images
Александр Хоцянивский / Getty Images

Украинский борец Александр Хоцяновский не смог пробиться в "бронзовый финал" на Олимпиаде-2024 в Париже, уступив представителю Польши Роберту Барану.

Читай также: Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе проиграл в четвертьфинале, Хоцяновский проиграл в утешительном поединке

Украинец прокомментировал свое выступление, заявив, что рассуждает о завершении профессиональной карьеры:

"Позитивного нет ничего, потому что знаю, что это были мои последние Олимпийские игры. Уже не буду участвовать в Лос-Анджелесе. Настроение негативное, потому что это реально мой последний международный старт, я так думаю. Думаю, что это мой последний международный старт.

Как насчет украинских? Может, еще отдохну, может, еще поборемся. Но с международными стартами все", - заявил Хоцяновский в комментарии Суспильному.

Напомним, Беленюк завоевал "бронзу" Олимпийских игр, а Насибов привезет домой серебряную медаль ОИ-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Александр Хоцявинский

Статьи по теме

Украинские пограничники торжественно встретили Хижняка и Харлан Украинские пограничники торжественно встретили Хижняка и Харлан
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай догнал США по "золоту", Украина потеряла две позиции Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай догнал США по "золоту", Украина потеряла две позиции
Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024 Лузан и Рыбачок поделились эмоциями от добытого "серебра" на Олимпиаде-2024
Конотоп впервые рассказала о травме, которая помешала ей бороться за медали на Олимпиаде-2024 Конотоп впервые рассказала о травме, которая помешала ей бороться за медали на Олимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры18:16
"Я еще вернусь": Насибов подвел итоги Олимпиады-2024
Европа18:15
Удинезе объявил о возвращении именитого форварда
Украина17:55
Заря минимально обыграла Черноморец и пока возглавила таблицу
Европа17:47
Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны
Олимпийские игры17:36
Брейкинг на Олимпиаде-2024: Олег Kuzya Кузнецов стартовал с победы на групповом этапе
Олимпийские игры17:30
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Середа занял лишь 8-е место в финале
Формула 117:25
Вольфф: С уходом Хэмилтона в Мерседес начнется новая эра
Бокс17:12
"Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой
Олимпийские игры17:02
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2024: Украина cедьмая в групповом многоборье, Онофрийчук заняла 9-е место
Европа16:38
Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK