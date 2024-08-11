Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился

Украинский спортсмен поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде.

Украинский легкоатлет Олег Дорощук занял 6-е место в прыжках в высоту на олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Спортсмен прокомментировал результаты соревнований, признавшись, почему ему не удалось сразиться за медали:

"Очень кайфово. Поставил личный рекорд. Сначала как-то так прыгало, а так вообще по ощущениям – кайф. Самые крутые соревнования, на которых был, выступал. Запомнится все”.

Когда взял 2.27 м, то почувствовал, что вот сейчас по технике все сложилось отлично, я попал очень классно, вылетел, но пятой цепляю. И тогда понимаю, что почувствовал этот скачок, хотя и было близко. А потом распрыгался и понял, что можно брать личный рекорд. Но и 2.34 м можно было брать, пожалуй, чуть-чуть расслабился", - цитирует Дорощука Суспильне.

Напомним, Мугучих и Геращенко завоевали две медали в прыжках в высоту на ОИ-2024. Ярослава добыла в борьбе "золото", а Ирина - серебряную медаль.

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