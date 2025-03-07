Гераскевич с историческим результатом остановился в шаге от подиума ЧМ-2025 по скелетону
Украинец Владислав Гераскевич продемонстрировал исторический результат на чемпионате мира-2025 по скелетону, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.
Перед заключительным спуском украинский спортсмен занимал седьмую позицию. Однако в четвертой попытке показал время 53,61 секунды, что позволило ему подняться на три строчки на четвертое итоговое место.
Украинец остановился в шаге от подиума, отстав от бронзового призера немца Акселя Юнгка на 0,08 секунды.
Победителем соревнований стал представитель Великобритании Мэтт Уэстон, а серебро досталось его соотечественнику Маркусу Уаятту.
Еще один украинец Ярослав Лавренюк со своим лучшим персональным результатом занял 21-ю позицию.
Четвертое место Гераскевича стало его личным рекордом, а также лучшим в истории результатом Украины на чемпионате мира. Ранее он не финишировал выше десятой позиции на мировых первенствах.
Чемпионат мира-2025 по скелетону
- Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48
- Маркус Уаятт (Великобритания) +1.90
- Аксель Юнгк (Германия) +1.93
- Владислав Гераскевич (Украина) +2.01
...
21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21
Ранее сообщалось, что Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону.
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