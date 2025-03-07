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Гераскевич с историческим результатом остановился в шаге от подиума ЧМ-2025 по скелетону

Украинский спортсмен установил национальный рекорд на мировом первенстве.
Сегодня, 22:11
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Украинец Владислав Гераскевич продемонстрировал исторический результат на чемпионате мира-2025 по скелетону, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Перед заключительным спуском украинский спортсмен занимал седьмую позицию. Однако в четвертой попытке показал время 53,61 секунды, что позволило ему подняться на три строчки на четвертое итоговое место.

Украинец остановился в шаге от подиума, отстав от бронзового призера немца Акселя Юнгка на 0,08 секунды.

Победителем соревнований стал представитель Великобритании Мэтт Уэстон, а серебро досталось его соотечественнику Маркусу Уаятту.

Еще один украинец Ярослав Лавренюк со своим лучшим персональным результатом занял 21-ю позицию.

Четвертое место Гераскевича стало его личным рекордом, а также лучшим в истории результатом Украины на чемпионате мира. Ранее он не финишировал выше десятой позиции на мировых первенствах.

Чемпионат мира-2025 по скелетону

  1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48
  2. Маркус Уаятт (Великобритания) +1.90
  3. Аксель Юнгк (Германия) +1.93
  4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21

Ранее сообщалось, что Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скелетон Владислав Гераскевич

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