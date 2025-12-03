iSport.ua
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт

София Лыскун покинула Украину из-за "дискриминации".
Вчера, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
София Лыскун / Getty Images

Четырехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун неожиданно объявила о смене гражданства.

23-летняя спортсменка официально получил паспорт росии и продолжит выступления за террористическое государство.

Свое решение Лыскун объявила тем, что после начал войны она была вынуждена покинуть Киев и тренировалась в Польше.

К тому же ее тренера все уехали в росию, она с ними общалась и после 2022 году, чем вызывала неудовольствие своих коллег в Украине.

Якобы из-за дискриминации в Киеве спортсменка в итоге обращалась за помощью к психологам.

Ранее также хавбек сборной Украины провел тренировку с другим чемпионом Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: София Лыскун

