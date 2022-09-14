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Женская и мужская команда Прометея по волейболу стали победителями Prometey Open 2022

В Черновцах состоялся волейбольный турнир.
Сегодня, 20:52
Женская команда Прометея / iSport.ua
Женская команда Прометея / iSport.ua
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В Черновцах состоялся ежегодный предсезонный волейбольный турнир Prometey Open 2022.  В соревнованиях принимали участие женские и мужские клубы-участники Суперлиги сезона 2022/23.

В женской сетке соревновались четыре команды: СК Прометей (Днепр), СК Балта-БПК (Балта), Аланта (Днепр), Волынский край-Университет (Луцк).

У мужчин участие в соревнованиях также принимали четыре команды: ПК Прометей (Днепр), Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо (Тернополь), ПСК Юридическая академия (Харьков), ПК МХП-Винница (Тростянец).

Победителем у женщин стала команда Прометей, которая в решающей игре на тай-брейке победила команду Аланта. Третью строчку в турнире заняла команда Волынский край-Университет, а дебютанты из СК Балта завершили соревнования без побед.

У мужчин Прометей под руководством Андрея Левченко одержал три сухие победы. Третье место в напряженном пятисетовом матче завоевали волейболисты ВК МХП-Винница.  
Тернопольский коллектив Полиция Охраны-ЗУНУ-Динамо стал четвертым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Прометей
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