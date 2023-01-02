Украина не попала на ЧМ, Аргентина его выиграла - ответы на вопросы, которые мы поставили в начале 2022 года

В начале 2022 года мы задали ряд вопросов относительно того, чего следует ожидать от следующих 12 месяцев. К сожалению, главной неожиданностью года стало коварное полномасштабное вторжение росии на наши территории, но даже это не помешало украинцам наслаждаться спортом.

Поэтому сейчас, в конце года, мы наконец-то можем ответить на собственные вопросы и подвести своеобразные итоги года.

Сможет ли сборная Украины выйти на чемпионат мира-2022?

Во время отбора на ЧМ-2022 Украина заняла второе место в группе D и попала в стыковые матчи, где одолела сборную Шотландии 3:1. Но уже в следующем поединке против Уэльса подопечные Петракова уступили со счетом 1:0. К сожалению, единственным голом в матче стал автогол Андрея Ярмоленко на 34 минуте. Наша сборная пыталась перевернуть ход матча, доминировала, но вырвать победу не смогла.

Ответ: Нет.

Сможет ли Усик стать абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе?

Российское вторжение в Украину несколько изменило планы Александра Усика, поэтому пришлось защищать титул против Энтони Джошуа лишь 20 августа. Для титула абсолютного чемпиона оставался только титул чемпиона по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Но провести бой с британцем в этом году так и не удалось. Но есть неплохие шансы, что бой между Усиком и Фьюри состоится где-то в первой половине 2023 года.

Ответ: Нет.

Нетс, Уорриорз, Бакс и другие – кто станет чемпионом НБА?

Чемпионом НБА в сезоне 2021/22 стали Голден Стейт Уорриорз, обыгравшие в финале Бостон Селтикс 4:2, а шестой матч серии завершился со счетом 103:90. Самым результативным игроком Уорриорз стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка, сделавший 7 подборов и отдавший 7 передач. Это стало шестым чемпионством команды и третьим в этом десятилетии, в последний раз Уорриорз брали титул в 2018 году.

Ответ: Голден Стейт Уорриорз.

Сезон 2022 года. Новый регламент, новые колеса – что ждать?

Оказалось, что ждать было практически нечего. Мерседес и Феррари провели провальный сезон, а Ред Булл и Макс Ферстаппен оформили чемпионский титул досрочно. Макс это сделал после Гран-при Японии, набрав рекордное количество очков (454), а команда настигла его уже после Гран-при США. Также важно отметить, что сезон 2022 стал последним сезоном для четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

Ответ: досрочное чемпионство Ред Булл и Макса Ферстаппена, провальный сезон Феррари и Мерседес.

Кто выиграет чемпионат мира-2022 в Катаре?

Чемпионат мира в Катаре подарил болельщикам немало неожиданностей, как приятных, так и наоборот. Ранний вылет Германии и Дании, победа Саудовской Аравии над Аргентиной и многое другое. Но финал ЧМ, по мнению многих, стал одним из лучших в истории.

Поединок между сборными Франции и Аргентины подарил фанатам футбола невероятное зрелище и кучу эмоций. После основного и дополнительного времени счет был 3:3 и все решилось в серии послематчевых пенальти. Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира и еще и лучшим игроком турнира.

Ответ: Аргентина.

Сыграют ли украинские клубы на групповом этапе Лиги чемпионов?

В этом году в Лиге Чемпионов Украину представляли киевское Динамо и донецкий Шахтер. Столичный клуб начал свой путь со второго квалификационного раунда, где одолел Фенербахче, затем был выбит австрийский Штурм, а вот в последнем раунде киевлянам не хватило сил справиться с Бенфикой, 0:5 по сумме двух встреч и путевка в Лигу Европы.

"Горняки" в свою очередь начали сезон в ЛЧ в группе F вместе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. К сожалению, наши ребята не смогли показать уверенную игру и заняли лишь третье место и отправились в Лигу Европы, где их ждет матч против Ренна. Из плюсов: талант Михаила Мудрика обратил на себя внимание европейских топ-клубов.

Ответ: Только Шахтер.

Сколько медалей завоевали украинские спортсмены на зимней Олимпиаде?

В этом году Украину на зимней Олимпиаде представляли 46 человек в 12 видах спорта, но этого не хватило, чтобы показать сильные результаты. К сожалению, нашим спортсменам досталась лишь одна серебряная медаль. Ее заработал самый титулованный украинец на Олимпийских играх Александр Абраменко на соревнованиях по фристайлу в дисциплине акробатика.

Ответ: одна серебряная медаль.

Вернет ли Ломаченко себе чемпионский пояс?

Российское вторжение очень сильно изменило жизнь украинцев, а Василий Ломаченко из национального героя стал... Трудно сказать кем, но хейтеров у него теперь больше, чем фанатов. Все из-за его позиции, известный боксер так и не смог прямо назвать росию агрессором, да и вообще постоянно попадает в скандалы, связанные с московитами.

В этом году Ломаченко провел лишь один бой против Джамейна Ортиса, который украинец выиграл по решению судей. Но его бой за титул чемпиона против Дэвина Хейни может состояться в начале 2023 года.

Ответ: Нет.

Продолжится ли доминация NaVi в Counter Strike?

Здесь вновь все упирается в военное вторжение рф в Украину. Из-за этого, а точнее из-за неадекватного поведения одной девушки легкого поведения, которая по совместительству оказалась женой капитана NaVi, украинский коллектив вынужден был расстаться с Boombl4, что привело к изменениям в составе.

"Рожденные побеждать" продолжили играть на довольно высоком уровне, но при этом речь уже не шла об эре, NaVi превратились из лучших в мире в "одних из лучших".

Ответ: Нет.

Кто станет чемпионом Украины по футболу?

Сезон УПЛ 21/22 стал достаточно неожиданным, опять же из-за российского вторжения. В конце февраля из-за боевых действий пришлось приостановить чемпионат, а 26 апреля было принято решение окончательно завершить его и признать донецкий Шахтер чемпионом Украины.

"Горняки" долгое время шли по вторыми, отставая от Динамо, но в последних двух турах перед перерывом смогли выйти на первое место и остаться там до приостановки сезона.

Ответ: Шахтер Донецк.

Манчестер Сити или ПСЖ выиграют Лигу чемпионов?

Единственное, что мы угадали в начале года, это то, что поражение в Лиге Чемпионов станет концом для Маурисио Почеттино в ПСЖ. Французский клуб не смог преодолеть даже 1/8 финала, где уступил будущему чемпиону Реалу. Интересно, что мадридцы выбили из турнира и команду Гвардиолы, в драматическом втором матче полуфинала Реал продемонстрировал нереальную жажду победы.

Ответ: Нет, чемпионом стал мадридский Реал.

Вопросы-ответы одной строкой

Как сборная Украины проведет Евробаскет?

Ответ: весьма неплохо, задачу минимум выполнили – вишли из группы

Объединит ли чемпионские пояса Далакян?

Ответ: Артем не провел в этом тяжелом году ни одного боя

Вернется ли Свитолина в ТОП мирового тенниса?

Ответ: Элина не смогла, но не из-за плохой игры, а по куда более приятной причине – родила ребенка.

Доберется ли до "больших" боев Беринчик?

Ответ: Денис дрался в андеркарде Фьюри, но назвать тот бой большим все же нельзя.

Сможет ли футбольная сборная вернуться в Дивизион А Лиги наций?

Ответ: К сожалению, этого сделать не удалось.

Чем отметятся украинцы на ЧМ по легкой атлетике?

Ответ: двумя медалями от Ярославы Магучих (серебро) и Андрея Проценка (бронза) в прыжках в высоту

Станет ли чемпионом мира пловец Михаил Романчук?

Ответ: нет, две медали и обе бронзовые

Насытился ли Ферстаппен своей победой или он захочет большего?

Ответ: О, нет. Макс выиграл второй чемпионат подряд, сделав это в невероятно доминирующем стиле.

Перейдет ли кто-то из игроков сборной Украины по футболу в топ-чемпионат?

Ответ: пока нет, но Михаил Мудрик близок к этому

Продолжится ли доминирование Мерседеса в Формуле-1 или появится достойный конкурент (как вариант, Феррари)?

Ответ: нет, Мерседес стал намного хуже, а вот Ред Булл всех "обыграл и уничтожил"

Справятся ли Лейкерс с давлением и попадут ли в плей-офф НБА?

Ответ: нет, "озерники" провели ужасный сезон и не вышли в плей-офф

Каким после феерического поражения вернется Льюис Хэмилтон?

Ответ: таким, каким его не видели – пилотом, не претендующим на высшие места.