Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы

Наши спортсменки впервые в истории достигли подобной вершины.

Женская сборная Украины в финале чемпионата Европы по футзалу встретилась с Испанией.

"Сине-желтые" предсказуемо ничего не смогли противопоставить более мастеровитым оппоненткам.

Еще в первом тайме испанки отметились тремя голами, а во втором не остановились и забили еще 2 гола.

За несколько минут украинка до конца Анна Шульга отыграла один мяч, но на большее времени не хватило.

При этом необходимо отметить, что для женской сборной Украины это первый финал чемпионата Европы в истории, соответственно, и первое серебро в истории.

Украина - Испания 1:5

Голы: Шульга, 35 - Пеке, 1, Бабенко (автогол), 10, Але де Паз, 19, Сампер, 20, Дани, 36.