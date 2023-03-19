Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Наши спортсменки впервые в истории достигли подобной вершины.
Женская сборная Украины в финале чемпионата Европы по футзалу встретилась с Испанией.
"Сине-желтые" предсказуемо ничего не смогли противопоставить более мастеровитым оппоненткам.
Еще в первом тайме испанки отметились тремя голами, а во втором не остановились и забили еще 2 гола.
За несколько минут украинка до конца Анна Шульга отыграла один мяч, но на большее времени не хватило.
При этом необходимо отметить, что для женской сборной Украины это первый финал чемпионата Европы в истории, соответственно, и первое серебро в истории.
Украина - Испания 1:5
Голы: Шульга, 35 - Пеке, 1, Бабенко (автогол), 10, Але де Паз, 19, Сампер, 20, Дани, 36.