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Украинцы завоевали две медали на заключительном этапе сезона на фристайлу

Украинские спортсмены с отличным результатом завершили этап в Австрии.
Сегодня, 13:03
Призеры финального этапа по фристайлу / https://t.me/ukrsportbase
Призеры финального этапа по фристайлу / https://t.me/ukrsportbase

В Австрии подошел к концу заключительный этап по фристайлу.

В дисциплине бигэйр Украина была представлена двумя спортсменами: в мужском разряде выступил Орест Коваленко, а в женском - Катерина Коцар.

Украинцы отличным способом отметили завершение сезона. Коваленко сумел завоевать золотую медаль, а Коцар продемонстрировала результат, который позволил ей занять второе место.

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Напомним, что в воскресенье, 23 апреля, в хорватском Загребе завершится чемпионат Европы по борьбе. На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами украинских спортсменов на данном турнире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фристайл

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