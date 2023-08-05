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Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в Game4Ukraine

Надеемся, что мир мы скоро увидим не только на футбольном поле, но и во всех уголках нашей страны.
Сегодня, 22:43
Getty Images
Getty Images

Сегодня, 5 августа, на Стэмфорд Бридж состоялся благотворительный матч Game4Ukraine между командами Андрея Шевченко и Александра Зинченко

В матче приняли участие бывшие звезды футболиста, действующие игроки и звезды шоу-бизнеса. Поединок завершился со счетом 2:2.

Источник: Getty Images

Счет во встрече должен был открывать Джек Уилшер, но его "чистый" гол был отменен боковым арбитром. В итоге, первый полностью законный гол случился на 38 минуте, а его автором стал Марк Нобл.

Источник: Getty Images

Спустя две минуты Кларенс Зеедорф сравнял счет и на этом в первом тайме команды ограничились.

Источник: Getty Images

После перерыва коллективы снова обменялись голами. За команду Зинченко забил Дарийо Срна, а за команду Шевченка отличился Уильям Галлас.

Команда Шевченко - Команда Зинченко 2:2

Голы: Зеедорф, 40, Галлас, 76 - Нобл, 38, Срна, 50

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Александр Зинченко

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