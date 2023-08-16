Женский чемпионат Европы по волейболу: расписание матчей сборной Украины
Узнай на ISPORT, с кем и когда будет играть наша национальная команда на европейском первенстве.
В Италии, Германии, Бельгии и Эстонии проходит женский чемпионат Европы по волейболу, в котором примет участие сборная Украины.
Соревнования идут в период с 15 августа по 3 сентября. Наша национальная команда стартует на турнире 18 августа
Cперва проходит предварительный раунд, а с 27 августа начинается финальный раунд, в который проходит 4 лучшие команды из 4 групп. Украина выступает в Группе А.
Расписание и результаты матчей женской сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу:
- 18 августа, 18:00: Сербия - Украина
- 19 августа, 18:00: Украина - Венгрия
- 21 августа, 21:00: Бельгия - Украина
- 23 августа, 18:00: Украина - Словения
- 24 августа, 18:00: Польша - Украина
Отметим, что ранее коллектив Ивана Петкова обыграл в рамках подготовки к континентальному первенству соперниц из Греции со счетом 2:3(16:25, 27:25, 25:19, 24:26, 12:15)
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