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Женский чемпионат Европы по волейболу: расписание матчей сборной Украины

Узнай на ISPORT, с кем и когда будет играть наша национальная команда на европейском первенстве.
Сегодня, 19:44
Женская сборная Украины по волейболу / ФВУ
Женская сборная Украины по волейболу / ФВУ

В Италии, Германии, Бельгии и Эстонии проходит женский чемпионат Европы по волейболу, в котором примет участие сборная Украины.

Соревнования идут в период с 15 августа по 3 сентября. Наша национальная команда стартует на турнире 18 августа

Cперва проходит предварительный раунд, а с 27 августа начинается финальный раунд, в который проходит 4 лучшие команды из 4 групп. Украина выступает в Группе А.

Расписание и результаты матчей женской сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу:

  • 18 августа, 18:00: Сербия - Украина
  • 19 августа, 18:00: Украина - Венгрия
  • 21 августа, 21:00: Бельгия - Украина
  • 23 августа, 18:00: Украина - Словения
  • 24 августа, 18:00: Польша - Украина

Отметим, что ранее коллектив Ивана Петкова обыграл в рамках подготовки к континентальному первенству соперниц из Греции со счетом 2:3(16:25, 27:25, 25:19, 24:26, 12:15)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы

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