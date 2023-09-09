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Украина одолела Португалию и прошла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

На следующей стадии турнира "желто-синие" получат возможность поквитаться со своим обидчиком.
Вчера, 23:15
Сборная Украины по волейболу / https://www.cev.eu/
Сборная Украины по волейболу / https://www.cev.eu/

В субботу, 9 сентября, в Варне (Болгария) в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу состоялся матч, в котором сошлись сборные Украины и Португалии.

Победив в последнем туре группового этапа Испанию, украинская сборная заняла третье место в группе В, что позволило ей попасть в плей-офф, где ее соперником стала Португалия.

Будучи на бумаге фаворитом противостояния, "желто-синие" подтвердили этот статус, выиграв три сета и не оставив оппоненту ни единого шанса на успех.

Чемпионат Европы по волейболу, Варна (Болгария)
1/8 финала, мужчины

Португалия - Украина 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

В четвертьфинале сборная Украины встретится со старым знакомым в лице сборной Словении, которая выиграла все свои поединки группы В. Матч состоится в понедельник, 11 сентября.

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