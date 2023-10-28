ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов

В субботу, 28 октября, ХИТ играл заключительный матч группового этапа ЛЧ по футзалу против казахстанского Аята.

Кивеский клуб гарантировал себе досрочный выход, потому игра против Аята уже ничего не решала. Для казахов тоже, ведь они лишились шансов на проход дальше.

Однако обе команды все равно показали достойную игру. К перерыву Аят вел в два мяча, однако ХИТ все равно не планировал отдавать очки.

За две минуты до окончания поединка Евгений Серый с пенальти сократил разрыв, а затем Андрей Мельник установил окончательный счет - 2:2.

2 ноября пройдет жеребьевка групп элитного раунда, он пройдет в формате четырех мини-турниров с 28 ноября по 3 декабря. Победители групп заработают путевки в финальную стадию, матчи которой пройдут 2/3 и 4/5 мая.

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