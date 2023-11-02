ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов

Украинцы сыграют с действующим победителем турнира, а также со старыми знакомыми.

В четверг, 2 ноября, состоялась жеребьевка Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Киевский ХИТ по результатам жеребьевки попал в группу D, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Помимо киевлян там будут выступать действующий победитель турнира Пальма Футзал (Испания), Олмиссум (Хорватия) и Любава (Польша).

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Все матчи квартета будут проходить на испанской Мальорке в период с 28 ноября по 3 декабря. Победитель группы получит пропуск в Финал четырех Лиги чемпионов.

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