ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов
Украинцы сыграют с действующим победителем турнира, а также со старыми знакомыми.
В четверг, 2 ноября, состоялась жеребьевка Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Киевский ХИТ по результатам жеребьевки попал в группу D, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Помимо киевлян там будут выступать действующий победитель турнира Пальма Футзал (Испания), Олмиссум (Хорватия) и Любава (Польша).
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Все матчи квартета будут проходить на испанской Мальорке в период с 28 ноября по 3 декабря. Победитель группы получит пропуск в Финал четырех Лиги чемпионов.
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