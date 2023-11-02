iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов

Украинцы сыграют с действующим победителем турнира, а также со старыми знакомыми.
Сегодня, 16:02
ХИТ / http://fchit.kiev.ua/
ХИТ / http://fchit.kiev.ua/

В четверг, 2 ноября, состоялась жеребьевка Элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Киевский ХИТ по результатам жеребьевки попал в группу D, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Помимо киевлян там будут выступать действующий победитель турнира Пальма Футзал (Испания), Олмиссум (Хорватия) и Любава (Польша).

Читай также: ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов

Все матчи квартета будут проходить на испанской Мальорке в период с 28 ноября по 3 декабря. Победитель группы получит пропуск в Финал четырех Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: элитный раунд Хит

Статьи по теме

ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов
ХИТ стартовал в футзальной Лиге чемпионов с ничьи против Спортинга ХИТ стартовал в футзальной Лиге чемпионов с ничьи против Спортинга
ХИТ - обладатель Суперкубка Украины по футзалу ХИТ - обладатель Суперкубка Украины по футзалу
Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:45
Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция финала Roobet Cup
Европа17:11
Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену
Формула 116:58
Андретти: Команды Формулы 1 считают нас кучкой деревенщин
Украина16:58
Оболонь - Ворскла: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Формула 116:43
Хорнер: Ред Булл еще предстоит увидеть "полный эффект" штрафа за нарушение лимита трат
Формула 116:41
Киану Ривз стал ведущим в докуменательном сериале о команде Брон
Европа16:19
Энрике уверен, что Мбаппе возьмет не один Золотой мяч
16:02
ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов
Европа15:48
Невилл: Прошлой ночью Театр мечты превратился в Театр ничего
НБА15:28
Тренер Финикса понятия не имеет, когда Букер и Бил смогут играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK