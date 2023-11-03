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СБУ заочно сообщила о подозрении брату Бубки

Василий подозревается во взаимодействии с государством-агрессором.
Сегодня, 19:04
Василий Бубка / bihus
Василий Бубка / bihus

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении брату Сергея Бубки Василию Бубке. 

Василий, который является директором и совладельцем фирмы Монблан, подозревается в организационном и другом содействии деятельности террористической организации.

Тоесть Бубке-старшему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного по части первой статьи 258-3 уголовного кодекса Украины, а также в  в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в т.ч. оккупационной администрацией государства-агрессора, а если быть более точным, то в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 УК Украины.

Офис генпрокурора Украины также опубликовал на своем сайте повестки о вызове Василия Бубки в главное следовательное управление СБУ на 6, 7, 8 октября.

Отметим, что летом этого года стало известно, что фирма Монблан, которой владеют Василий и Сергий Бубки продолжает свою работу на оккупированных территориях а в начале 2023 появилась в реестре российских юрлиц.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СБУ Василий Бубка

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