Матчи Сокола перенесли после скандального избиения футзалиста Урагана

Другие участники чемпионата требуют исключить команду из розыгрыша турнира.

Ассоциация футзала Украины провела заседание, на котором рассмотрела инцидент после матча девятого тура Экстра-лиги между Соколом и Ураганом.

Ранее стало известно, что 4 ноября после недоигранного из-за длительной воздушной тревоги поединка один из игроков ивано-франковского клуба был избит тренером команды соперника и бывшим спонсором хмельницкого клуба.

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После инцидента шесть участников Экстра-лиги, Ураган, Скай Ап, Кардинал-Ровно, Энергия, ХИТ и in.IT, подали заявления об отказе играть как домашние, так и выездные матчи с Соколом и требованием исключить хмельницкую команду из текущего розыгрыша чемпионата.

Как сообщает пресс-служба АФУ, на заседании было принято решение передать все материалы этого дела на рассмотрение КДК УАФ, а до момента вынесения вердикта перенести все домашние и выездные матчи Сокола из соображений безопасности.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Экстра-лиги по футзалу.

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