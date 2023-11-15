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Матчи Сокола перенесли после скандального избиения футзалиста Урагана

Другие участники чемпионата требуют исключить команду из розыгрыша турнира.
Сегодня, 20:08
Матчи Сокола перенесены / СК Сокол
Матчи Сокола перенесены / СК Сокол

Ассоциация футзала Украины провела заседание, на котором рассмотрела инцидент после матча девятого тура Экстра-лиги между Соколом и Ураганом.

Ранее стало известно, что 4 ноября после недоигранного из-за длительной воздушной тревоги поединка один из игроков ивано-франковского клуба был избит тренером команды соперника и бывшим спонсором хмельницкого клуба.

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После инцидента шесть участников Экстра-лиги, Ураган, Скай Ап, Кардинал-Ровно, Энергия, ХИТ и in.IT, подали заявления об отказе играть как домашние, так и выездные матчи с Соколом и требованием исключить хмельницкую команду из текущего розыгрыша чемпионата.

Как сообщает пресс-служба АФУ, на заседании было принято решение передать все материалы этого дела на рассмотрение КДК УАФ, а до момента вынесения вердикта перенести все домашние и выездные матчи Сокола из соображений безопасности.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Экстра-лиги по футзалу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АФУ Сокол Урагана

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