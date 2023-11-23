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Украинский тяжелоатлет Рубановский стал чемпионом мира среди юниоров

Штангист оформил медальный хет-трик на мировом первенстве.
Сегодня, 15:05
Никита Рубановский / IWF
Никита Рубановский / IWF

Украинский тяжелоатлет Никита Рубановский стал чемпионом мира среди юниоров в весовой категории до 109 кг.

На мировом первенстве в мексиканской Гвадалахаре 20-летний украинский штангист оформил медальный хет-трик. Украинец завоевал малую бронзу в рывке с результатом 167 килограммов, а в толчке показатель в 207 килограммов принес ему малое золото.

По итогам двух дисциплин Рубановский с общим результатом 374 килограмма завоевал большое золото, опередив на один килограмм серебряного призера Арию Пайдара из Ирана.

В этой весовой категории еще один украинец Владимир Марчук занял итоговое восьмое место.

Отметим, что большое золото Рубановского стало для Украины вторым на турнире в Гвадалахаре. Ранее абсолютной чемпионкой в категории до 59 кг стала Светлана Самуляк.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелая атлетика

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