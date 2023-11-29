ХИТ - Констракт: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка еврокубкового турнира.
В среду, 29 ноября, киевский ХИТ проведет свой первый матч в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА.
Соперником украинской команды станет чемпион Польши Констракт (Любава).
Матч пройдет в испанском городе Пальма. Начало – в 17:00 по киевскому времени
Смотреть онлайн-трансляцию матча ХИТ - Констракт
Напомним, в группе с украинской командой также выступают Пальма (Испания) и Олмиссум (Хорватия).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!