ХИТ провел ужасную концовку матча и упустил разгромную победу над Любавой
В рамках 1 тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов ХИТ встретился с польской Любавой.
Киевляне повели в счете уже на 7-й минуте поединка. но довольно быстро соперник им ответил, впрочем, еще до перерыва наши соотечественники вышли вперед.
Во втором тайме украинский коллектив довел дело до разгромного и казалось, что обеспечил себе победу, но об этом похоже подумали не только зрители, но и сами футзалисты, поплатившись за раннюю потерю концентации.
С 37-й по 38-й минуты матча поляки забили четырежды, а потом команды еще по разу обменялись голами.
Таким образом, ХИТ, который за 5 минут до конца матча уверенно лидировал, стартовал с обидного поражения в главном клубном турнире Европы.
ХИТ (Украина) - Любава (Польша) 5:6
Голы: Жук, 7, Абакшин, 17,33, Сырый, 21, Чернявский, 39 - Де Оливейра, 11,38 Рашковский, 37, Каневский, 37,40, Клаудиньо, 38.
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