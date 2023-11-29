iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ХИТ провел ужасную концовку матча и упустил разгромную победу над Любавой

Столичный коллектив лидировал за 5 минут до конца матча в три мяча, но осталя ни с чем.
Сегодня, 19:03

В рамках 1 тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов ХИТ встретился с польской Любавой.

Киевляне повели в счете уже на 7-й минуте поединка. но довольно быстро соперник им ответил, впрочем, еще до перерыва наши соотечественники вышли вперед.

Во втором тайме украинский коллектив довел дело до разгромного и казалось, что обеспечил себе победу, но об этом похоже подумали не только зрители, но и сами футзалисты, поплатившись за раннюю потерю концентации.

С 37-й по 38-й минуты матча поляки забили четырежды, а потом команды еще по разу обменялись голами.

Таким образом, ХИТ, который за 5 минут до конца матча уверенно лидировал, стартовал с обидного поражения в главном клубном турнире Европы.

ХИТ (Украина) - Любава (Польша) 5:6

Голы: Жук, 7, Абакшин, 17,33, Сырый, 21, Чернявский, 39 - Де Оливейра, 11,38 Рашковский, 37, Каневский, 37,40, Клаудиньо, 38.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит

Статьи по теме

ХИТ - Констракт: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу ХИТ - Констракт: видео онлайн-трансляция Лиги чемпионов по футзалу
Чемпион Украины на последней секунде спасся от поражения лидеру Чемпион Украины на последней секунде спасся от поражения лидеру
ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов ХИТ узнал имена соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов
ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов ХИТ вырвал ничью у Аята в матче Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа21:27
Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем
21:08
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
Европа20:59
Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем
Другие20:41
Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира
Формула 120:35
Босс Формулы-1 убежден, что сезон-2024 станет более конкурентным
Украина20:21
Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека
Европа20:04
Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба
Европа19:57
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Европа19:37
Арсенал может отпустить Рэмсдейла
Европа19:04
Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK