ХИТ на последних секундах вырвал победу над Олмиссумом в футзальной Лиге чемпионов

В четверг, 30 ноября, на испанской Мальорке состоялся матч второго тура Лиги чемпионов по футзалу, в котором сошлись хорватский Олмиссум и украинский ХИТ.

После того, как киевляне необъяснимым образом проиграли в первом туре, все в команде намеревались реабилитироваться, доказав, что то была лишь досадная случайность.

Первый гол в матче пришлось ждать практически весь тайм. И, к сожалению, забили хорваты. И хотя вскоре после перерыва Абакшин восстановил паритет, спустя пару минут Олмиссум снова вырвался в лидеры.

Но затем ХИТ провел ударную двухминутку, во время которой отличились Жук и все тот же Абакшин. Казалось, что этого будет достаточно для победы, но нет - за четыре минуты до конца основного времени Кустура сравнял счет.

И все же победитель данной встречи был определен. На самых последних секундах команды отвечали контратакой на контратаку, где все и решилось.

Поночовный оформил перехват. Затем мяч оказался у Абакшина, тот отдал передачу на Сирого, который прострелил на дальнюю штангу, где Поночовный завершил атаку, которую он же и начал, результативным ударом за 2 секунды до конца матча.

В итоге ХИТ одержал победу, которая позволяет ему претендовать на выход в плей-офф. В решающем туре, который состоится в субботу, 2 декабря, ХИТ сыграет с хозяевами турнира Пальма Футзал.

Олмиссум (Хорватия) - ХИТ (Украина) 3:4

Голы: Секулич, 19, 27, Кустура, 36 - Абакшин, 25, 30, Жук, 29, Поночовный, 40.

Олмиссум: Чизмич, Ж. Юретич, Жилич, Секулич, Хрстич - старт; Розга, Сировича, Стоянович, Буковец, Ванха, Вукович, Колобарич, Кустура, А. Юретич.

ХИТ: Сухов, Абакшин, Журба, Педяш, Шеремета - старт; Жук, Кравец, Лифер, Мельник, Подлюк, Поночовный, Сирый, Сметаненко, Чернявский.

Предупреждения: Секулич, Стоянович - Жук, Педяш, Поночовный.

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