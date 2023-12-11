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Сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2024 по футзалу

Украинцы проведут поединки квалификации против Бельгии и Польши.
Вчера, 23:59
Украина сыграет с Бельгией и Польшей / futsal.com.ua
Украина сыграет с Бельгией и Польшей / futsal.com.ua

Сборная Украины по футзалу объявила состав на матчи квалификации чемпионата мира-2024 с Бельгией и Польшей.

На решающие поединки группового раунда отбора к мировому первенству тренерский штаб во главе с Александром Косенко вызвал 15 игроков, сообщает официальный сайт УАФ.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Кирилл Цыпун (Пяст, Польша), Юрий Савенко (Ураган), Александр Сухов (ХИТ).

Полевые игроки: Назар Швед, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все - Ураган), Евгений Жук, Евгений Серый, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Александр Педяш (все - ХИТ), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаный (оба - Aurora-Clust), Михаил Зварыч (Энергия).

Сборная Украины номинально домашний матч с Бельгией проведет 15 декабря в венгерском городе Беретьеуйфалу (начало - в 19:00 по киевскому времени), а 20 декабря в Лодзи сыграет против Польши (начало игры - в 19:30 по Киеву).

На данный момент украинская сборная занимает второе место в группе В. Для прямого выхода на ЧМ-2024 нужно выигрывать отборочную группу. Кроме того, четыре лучших обладателя вторых мест получат возможность побороться за путевку на мировое первенство в плей-офф.

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