Игрок сборной Украины по футзалу: Даже после победы не осознавал, что мы вышли на чемпионат мира
Несколькими днями ранее сборная Украины по футзалу обыграла Польшу (5:3), за счет добыла путевку на чемпионат мира-2024.
Автор одного из голов того матча Ростислав Семенченко в интервью для Football.ua поделился своими эмоциями от выхода на мундиаль, а также с юмором прокомментировал свой гол, который стал для него дебютным в составе "желто-синих".
"Спасибо за поздравление. Если честно, я даже после игры не осознавал, что мы вышли на чемпионат мира. Эти эмоции не передать словами, это нужно пережить лично", - сказал Ростислав.
"Дебютный гол – это лучшее, что могло произойти. Забить первый гол за сборную, в такой решающей игре... Эмоции переполняли, сразу мурашки по коже пошли. Я не специально бил между ног голкиперу - закрыл глаза и ударил, как учили тренеры".
"Поляки играли дома, при своих трибунах, им нужно было отыгрываться. Немного было мандража, но каждый из ребят был уверен друг в друге, поэтому мы и добились нужного результата".
"Тренер настраивал на каждого соперника, говорил, что не должно быть недооценки. Мы прислушивались и выходили на поле делать результат, а когда ты настроен на игру, качество перерастает в голы".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей сборной Украины по футзалу в рамках отбора на чемпионат мира-2024ю
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