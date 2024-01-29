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Кубок Украины по футзалу-2023/24: стали известны пары 1/8 финала

На ISPORT можно будет следить за жеребьевкой следующего этапа национального футзального кубка.
Сегодня, 15:30
Кубок Украины по футзалу / Ассоциация футзала Украины
Кубок Украины по футзалу / Ассоциация футзала Украины

В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины по футзалу сезона-2023/24.

Днем ранее определился последний участник следующей стадии турнира: Рыбак-АСК разгромил ЯСКО со счетом 4:0 и по сумме двух матчей (7:2) прошел дальше.

Пары 1/8 финала кубка Украины:

  • Энергия - Aurora-Clust
  • Athletic-Futsal - ХИТ
  • Десна - Рятувальник
  • Ураган - Сокол
  • Рыбак-АСК - In.IT
  • Агромат - SkyUp Futsal
  • МСК Харьков - Кардинал-Ровно
  • Авалон - Суха Балка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами Экстра-лиги сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины Кубок Украины по футзалу

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