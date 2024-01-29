Кубок Украины по футзалу-2023/24: стали известны пары 1/8 финала
На ISPORT можно будет следить за жеребьевкой следующего этапа национального футзального кубка.
В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины по футзалу сезона-2023/24.
Днем ранее определился последний участник следующей стадии турнира: Рыбак-АСК разгромил ЯСКО со счетом 4:0 и по сумме двух матчей (7:2) прошел дальше.
Пары 1/8 финала кубка Украины:
- Энергия - Aurora-Clust
- Athletic-Futsal - ХИТ
- Десна - Рятувальник
- Ураган - Сокол
- Рыбак-АСК - In.IT
- Агромат - SkyUp Futsal
- МСК Харьков - Кардинал-Ровно
- Авалон - Суха Балка
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами Экстра-лиги сезона-2023/24.
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