Кубок Украины по футзалу-2023/24: стали известны пары 1/8 финала

На ISPORT можно будет следить за жеребьевкой следующего этапа национального футзального кубка.

В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала кубка Украины по футзалу сезона-2023/24.

Днем ранее определился последний участник следующей стадии турнира: Рыбак-АСК разгромил ЯСКО со счетом 4:0 и по сумме двух матчей (7:2) прошел дальше.

Пары 1/8 финала кубка Украины:

Энергия - Aurora-Clust

Athletic-Futsal - ХИТ

Десна - Рятувальник

Ураган - Сокол

Рыбак-АСК - In.IT

Агромат - SkyUp Futsal

МСК Харьков - Кардинал-Ровно

Авалон - Суха Балка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами Экстра-лиги сезона-2023/24.

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