Юлиан Бойко вышел в четвертьфинал чемпионата мира

В городе Голем (Албания) проходит чемпионат мира среди аматоров по версии World Snooker Federation (WSF).

Украинский снукерист Юлиан Бойко дошел до стадии 1/4 финала.

До этого он в 1/32 финала обыграл 53-летнего ветерана Барри Пинчеса из Англии (4:3). Затем в 1/16 финала победил Дуэйна Джонса (4:0).

На стадии 1/8 финала Бойко разобрался с австрийцем Флорианом Нюссле (4:2).

Четвертьфинал состоится сегодня, 10 февраля. Начало матча в 17:00 по Киеву. Соперником Юлиана будет победитель пары Ван Юйчэнь - Райан Дэвис.

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