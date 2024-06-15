ХИТ - чемпион футзальной Экстра-лиги сезона-2023/24

Киевляне защитили статус лучшей команды Украины, второй раз в своей истории выиграв турнир.

В субботу, 15 июня, состоялся третий матч финальной серии футзальной Экстра-лиги, в котором сошлись львовская Энергия и киевский ХИТ.

После предыдущих двух встречи счет в серии был 2-0 в пользу действующего чемпиона, который намеревался выиграть и третью встречу, закрыв серию.

И у него это удалось. Уже после первой половины поединка ХИТ побеждал со счетом 3:0, практически закрыв вопрос о победителе матча. После перерыва киевский коллектив забил еще дважды, доведя преимущество до пяти мячей.

В итоге ХИТ завоевал победу со счетом 5:0, выиграл серию 3-0 и во второй раз в своей истории стал чемпионом Экстра-лиги.

Энергия - ХИТ 0:5

Голы: Жук, 3, 17, Серый, 8, Педяш, 22, 38.

ХИТ выиграл серию 3-0

Стоит отметить, что ХИТ защитил статус чемпиона, который он завоевал в прошлом сезоне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей плей-офф Экстра-лиги.

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