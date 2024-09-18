Украина реабилитировалась за поражение от Аргентины, разгромив Анголу

В этот раз уже украинцы выступили в роли тех, кто не жалел соперника.

В среду, 18 сентября, в Ташкенте на Хумо Арене состоялся матч второго тура чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором встретились Ангола и Украина.

Обе сборные потерпели поражение в первом туре, причем для украинцев их поражение было особенно болезненным - команда Александра Косенко была разгромлена Аргентиной 1:7.

Поэтому у "желто-синих" явно была мотивация выйти и обыграть своего следующего соперника.

На 7-й минуте Украина получила право на пенальти, который реализовал Евгений Жук. Спустя шесть минут Игорь Корсун удвоил преимущество своей команды, а вскоре он стал автором дубля, доведя счет до разгромного.

Источник: Getty Images

Но практически сразу же Ангола отыграла один мяч.

После перерыва сценарий не изменился: Мельник реализовал штрафной, далее по голу забили Зварыч и Чернявский. Ангола снова забила, но последнее слово было за Жуком, оформившим дубль.

Как итог: победа 7:2 и третье место для сборной Украины, которая ждет, как свой матч второго тура сыграют Аргентина и Афганистан, с которым украинцам играть в последнем туре.

Ангола - Украина 2:7

Голы: Да Силва, 17, Ведо, 40 - Жук, 7 (пен.), 40, Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварыч, 28, Чернявский, 32.

Ангола: Гомиту, Адерито, Камбангула, Да Силва, Чико.

Замены: Денис, Нельсиньо, Доче, Фонтура, Фортес, Калуанда, Осна, Песадо, Ведо.

Украина: Сухов, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко.

Замены: Цыпун, Савенко, Жук, Мельник, Микитюк, Фаренюк, Чернявский, Швед, Шотурма (к).

Предупреждения: Адерито, Гомиту.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира 2024 года по футзалу.

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