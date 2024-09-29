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Украина - Венесуэла: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу 29.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской национальной футзальной команды.
Сегодня, 18:00
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины сыграет с Венесуэлой в 1/4 финала чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

Команда Александра Косенко преодолела первое препятствие в плей-офф, которым были Нидерланды - украинцы победили со счетом 3:1.

Венесуэла в свою очередь организовала настоящую сенсацию, выбив из турнира Испанию (2:1).

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Матч Украина - Венесуэла будет сыгран в Ташкенте на Хумо Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Венесуэла

Трансляция матча Украина - Венесуэла будет доступна в этой новости 29 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире будут транслировать платформы Суспільне Спорт (диджитал, региональные каналы, YouTube-канал, сайт).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2024 по футзалу.

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