Видео голов и обзор "бронзового" матча Украина - Франция на Чемпионате мира по футзалу

В рамках матча за бронзу Чемпионата мира по футзалу сборная Украины встретилась с Францией.

Поединок складывался достаточно непросто первую половину игры, впрочем, в последние минуты "желто-голубые" ярко продемонстрировали свое превосходство над соперником.

Коллектив Александра Косенко поиздевался над соперником, победив со счетом 7:1 и получил исторические бронзовые медали Мундиаля.

Ранее Украина никогда не получала наград на футзальном Чемпионате мира.

Украина - Франция 7:1

Голы: Чернявский, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30, 33 - Саадауи, 23.

Украина: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.

Замены: Ципун, Савенко, Жук, Мельник, Микитюк, Фаренюк, Чернявский, Швед.

Франция: Гарро, Гирио, Мохаммед, Мухудин, Саадауи.

Замены: Локока, Рамирез, Бельхадж, Бендали, Лютен, Менедес, Туре, Туре, Чапче.

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