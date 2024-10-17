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"Не буду выдавать всех секретов": лидер женской сборной Украины по футзалу – о матче с Северной Ирландией

Юлия Форсюк поделилась ожиданиями от второго матча.
Сегодня, 09:10
Юлия Форсюк
Юлия Форсюк

Женская сборная Украины по футзалу неожиданно проиграла команде Франции на старте отбора в ЧМ-2025. Капитан команды Юлия Форсюк поделилась ожиданиями от второго матча украинок на турнире, где они сыграют против Северной Ирландии:

"Хватит времени или нет, но думаю суть будет не в нем. Сейчас нам стало еще труднее, у нас нет шанса на поражение, поэтому не буду выдавать все секреты. Есть игроки, есть тренер и завтра нам нужно победить. Но все может быть" , - сказала Форсюк.

Напомним, матч Украина – Северная Ирландия состоится сегодня, 17 ноября. Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Юлия Форсюк

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