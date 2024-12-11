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Полиция прекратила деятельность преступных группировок, которые организовывали договорные матчи

Правоохранители задержали фигурантов незаконной деятельности, в которую были привлечены экс-спортсмены мирового уровня.
Сегодня, 18:32
Полиция задержала организаторов договорных матчей / npu.gov.ua
Полиция задержала организаторов договорных матчей / npu.gov.ua

Киберполиция и следователи Национальной полиции прекратили деятельность нескольких преступных групп, которые организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

Для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно.

Источник: npu.gov.ua

Некоторые из участников группировки - бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации договорных матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

Так, в результате международного сотрудничества с правоохранителями Австралии была получена информация о противоправной деятельности фигурантов в этой стране.

Источник: npu.gov.ua

Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи.

Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали разные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для запугивания спортсменов, в том числе с использованием оружия. В настоящее время установлено около десяти игроков, пострадавших таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей.

Источник: npu.gov.ua

Источник: npu.gov.ua

Зная будущий результат игры, злоумышленники лично или через доверенные лица делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. По предварительным подсчетам, доходы от такой деятельности могли составлять миллионы гривен.

Неправомерно полученные средства легализовывались фигурантами путем приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов. Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки.

Источник: npu.gov.ua

Стражи порядка при силовой поддержке спецподразделения TacTeam батальона ТОР Департамента патрульной полиции провели 45 одновременных обысков по всей Украине в автомобилях, по адресам регистрации и проживания фигурантов и их возможных сообщников. Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Также киберполицейские зафиксировали цифровые доказательства противоправной деятельности злоумышленников, несмотря на то что некоторые фигуранты пытались скрыть или уничтожить принадлежащие им гаджеты.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства за мошенничество, незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, вымогательство и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Нацполиции объявили одному из организаторов договорных игр подозрение в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Продолжаются следственные действия с целью выявления всех участников преступной группы, в том числе за границей, установления количества потерпевших и окончательных размеров нанесенного ущерба. Возможна дополнительная правовая квалификация.

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