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Украинский снукерист впервые в истории оформил максимальный брейк

Юлиан Бойко набрал 147 очков за один подход.
Сегодня, 15:42
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

Юлиан Бойко стал первым в истории украинским снукеристом, которому удалось оформить турнирный максимум.

Это достижение покорилось 19-летнему украинцу в матче шестого этапа Q Tour против бельгийца Даана Лейссена.

Бойко в третьем фрейме совершил максимальный брейк в 147 очков.

В целом же украинский снукерист одержал победу в матче со счетом 4-2.

Бойко - Лейссен 4-2
61-18, 134(134)-0, 147(147)-0, 6-87, 59(59)-69, 64(58)-31

Также на данный момент Бойко является единственным игроком на турнире, которому удалось сделать сенчури.

Ранее сообщалось, что Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру в Shoot Out.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко

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