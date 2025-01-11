Украинский снукерист впервые в истории оформил максимальный брейк
Юлиан Бойко набрал 147 очков за один подход.
Юлиан Бойко стал первым в истории украинским снукеристом, которому удалось оформить турнирный максимум.
Это достижение покорилось 19-летнему украинцу в матче шестого этапа Q Tour против бельгийца Даана Лейссена.
Бойко в третьем фрейме совершил максимальный брейк в 147 очков.
В целом же украинский снукерист одержал победу в матче со счетом 4-2.
Бойко - Лейссен 4-2
61-18, 134(134)-0, 147(147)-0, 6-87, 59(59)-69, 64(58)-31
Также на данный момент Бойко является единственным игроком на турнире, которому удалось сделать сенчури.
Ранее сообщалось, что Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру в Shoot Out.
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