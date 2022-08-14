Федина завоевала третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинка продолжает выигрывать соревнования на турнире.
В воскресенье, 14 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.
Украинская спортсменка Марта Федина завоевала золотую награду в артистическом плавание в сольной программе.
Девушка показала лучший результат, набрав - 94.6633 балла. Второе место заняла представительница Италии Линда Черрути (92.1000), а тройку лучших замкнула представительница Австрии Василики Александри (91.8333).
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Артистическое плавание
- Марта Федина (Украина) - 94.6633
- Линда Черрути (Италия) - 92.1000
- Василики Александри (Австрия) - 91.8333
Стоит отметить, что Федина выиграла уже третье золото на чемпионате Европы: стала лучшей в командных выступлениях в акробатическом плавание и завоевала золото в технической программе сольного разряда.
На ISPORT доступно расписание соревнований для украинцев.