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Федина завоевала третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинка продолжает выигрывать соревнования на турнире.
Вчера, 11:26
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images
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В воскресенье, 14 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинская спортсменка Марта Федина завоевала золотую награду в артистическом плавание в сольной программе.

Девушка показала лучший результат, набрав - 94.6633 балла. Второе место заняла представительница Италии Линда Черрути (92.1000), а тройку лучших замкнула представительница Австрии Василики Александри (91.8333).

Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Артистическое плавание

  1. Марта Федина (Украина) - 94.6633
  2. Линда Черрути (Италия) - 92.1000
  3. Василики Александри (Австрия) - 91.8333

Стоит отметить, что Федина выиграла уже третье золото на чемпионате Европы: стала лучшей в командных выступлениях в акробатическом плавание и завоевала золото в технической программе сольного разряда.

На ISPORT доступно расписание соревнований для украинцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Марта Федина чемпионат европы водные виды спорта
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