Федина завоевала третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

В воскресенье, 14 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинская спортсменка Марта Федина завоевала золотую награду в артистическом плавание в сольной программе.

Девушка показала лучший результат, набрав - 94.6633 балла. Второе место заняла представительница Италии Линда Черрути (92.1000), а тройку лучших замкнула представительница Австрии Василики Александри (91.8333).

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Рим, Италия

Артистическое плавание

Марта Федина (Украина) - 94.6633 Линда Черрути (Италия) - 92.1000 Василики Александри (Австрия) - 91.8333

Стоит отметить, что Федина выиграла уже третье золото на чемпионате Европы: стала лучшей в командных выступлениях в акробатическом плавание и завоевала золото в технической программе сольного разряда.

На ISPORT доступно расписание соревнований для украинцев.