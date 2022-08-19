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Середа и Болюх завоевали серебро чемпионата Европы в прыжках в воду

Эта медаль стала четвертой для украинских прыгунов на континентальном первенстве.
Сегодня, 18:40
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images
Кирилл Болюх и Алексей Середа / Getty Images
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Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали серебряные медали в прыжках в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 16-летний Середа и 15-летний Болюх набрали 388,02 балла, став вице-чемпионами Европы.

Золотые награды достались британцам, а третье место заняли представители Германии.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.

Прыжки в воду. Синхронные прыжки

Мужчины, 10-метровая вышка

1. Великобритания - 390,48

2. Украина (Алексей Середа и Кирилл Болюх) - 388,02

3. Германия - 369,30

Для украинских прыгунов это уже четвертая медаль чемпионата Европы. Ранее серебро завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте. Вице-чемпионкой Европы в прыжках с 10-метровой вышки стала София Лыскун. Также Лыскун в паре с Алексеем Середой взяли серебро среди смешанных пар.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные виды спорта прыжки в воду Алексей Середа чемпионат Европы по водным видам спорта
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