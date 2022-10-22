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Романчук завоевал серебро первого этапа Кубка мира по плаванию

Данная медаль стала для Украины первой на турнире.
Сегодня, 21:16
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images
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В Берлине (Германия) проходит первый этап Кубка мира по плаванию.

В субботу, 22 октября, на второй день проведения турнира прошли соревнования по плаванию вольным стилем на 1500 м.

Украина была представлена олимпийским призером и чемпионом Европы и мира Михаилом Романчуком. По итогам заплыва 26-летний украинец финишировал вторым, завоевав серебряную медаль.

Победу праздновал немец Флориан Веллброк, опередивший Романчука на 1,28 с. Бронзовым призером также стал немец Свен Шварц.

Кубок мира по плаванию
Мужчины, фристайл, 1 500 м

1. Флориан Веллброк (Германия) - 14:25,41
2. Михаил Романчук (Украина) - 14:26,69
3. Свен Шварц (Германия) - 14:34,87

Стоит отметить, что эта медаль стала первой для Украины на Кубке мир. В общем зачете мы делим тринадцатое место с Чехией, Дания, Финляндией, Венгрией и Швейцарией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные виды спорта плавание Михаил Романчук
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