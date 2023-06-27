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Байло и Эсман серебряные призерки Европейских игр

Очередные медали в копилку Украины.
Сегодня, 17:57
Ксения Байло и София Эсман / Getty Images
Ксения Байло и София Эсман / Getty Images

Во вторник, 27 июня, пройшли финалы по синхронным прыжкам с 10 м трамплина среди женщин в рамках Европейских игр 2023.

Наши спортсменки Ксения Байло и София Эсман сумели завоевать серебряные медали, уступив лишь немкам.

По результатам пяти попыток девушки набрали 274.68 балла, тем самым опередив лижайших соперниц чуть более, чем на 13 баллов.

Женщины, синхронные прыжки, 10 м - финал

  1. Германия - 297.72
  2. Украина - 274.68
  3. Испания - 261.48
  4. Италия - 245.04
  5. Франция - 221.28

На ISPORT также доступны расписание и результаты украинцев на Евроиграх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры

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