Магучих рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы

В рамках чемпионата Европы по легкой атлетике Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту.

После получения золота украинка рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы.

По словам Ярославы, она почувствовала боль в пятке, которая не позволила ей рискнуть.

"Я тоже хотела [рекорд Европы], но счастлива, что у меня есть золотая медаль и я защитила свое звание. К сожалению, во второй попытке на 1.99 м я почувствовала боль в пятке, поэтому мы посчитали правильным закончить соревнования, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира".

Магучих выразила надежду, что восстановится от повреждения к старту Чемпионата мира

"Хочется верить, что [времени до ЧМ-2025] хватит, но сначала надо показаться врачу и посмотреть, что это вообще. Самое главное - есть золотая медаль для моей страны. В это время мы боремся и доказываем, что сильны, несмотря ни на что".

Напоследок спортсменка также поздравила Олега Дорощука, который завоевал золото ранее.

"Очень рада за него, вчера смотрела соревнования. 2.24 метра с первой попытки - это было просто невероятно. Наконец-то у него есть золотая медаль взрослого чемпионата Европы. Высота на высоте, как говорится", - резюмировала украинка в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT есть ]результаты украинцев на Чемпионате Европы по легкой атлетике[[/link_local

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