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Украинская призерка Олимпиады-2024 впервые стала мамой

Легкоатлетка Ирина Геращенко родила дочь.
Сегодня, 12:08       Автор: Игорь Мищук
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, специализирующаяся на прыжках в высоту, впервые стала мамой, родив девочку.

Радостной новостью спортсменка поделилась у себя в Instagram.

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Бронзовая призерка Олимпиады-2024 опубликовала в соцсети фото с новорожденной и мужем, украинским спортсменом и тренером Сергеем Спильняком.

"Вчера был наш лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик.

На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Олег Дорощук выиграл серебро этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

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