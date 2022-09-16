Магучих - претендентка на звание легкоатлетки года в Европе
Украинка заслужила номинацию на престижное звание по итогам прошедшего сезона.
Бронзовая призерка Олимпийских Игр-2020, украинская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание легкоатлетки 2022 года в Европе.
В этом году Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебрянной медалисткой чемпионата мира, чемпионкой Бриллиантовой Лиги.
Отдать свой голос за украинку можно на страницах European Athletes в соцсетях с помощью нескольких различных способов.
Способ первый: Поставить лайк на пост в Instagram
Способ второй: Репостнуть пост в Facebook.
Cпособ третий: Ретвитнуть пост в Twitter.
Конкуренцию украинке составляют нидерландка Фемке Болл, немки Малайка Михамбо и Муджинга Камбунджи, сербка Ивана Вулета и ряд других легкоатлеток.