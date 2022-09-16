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Магучих - претендентка на звание легкоатлетки года в Европе

Украинка заслужила номинацию на престижное звание по итогам прошедшего сезона.
Вчера, 22:39
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images
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Бронзовая призерка Олимпийских Игр-2020, украинская спортсменка Ярослава Магучих претендует на звание легкоатлетки 2022 года в Европе.

В этом году Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебрянной медалисткой чемпионата мира, чемпионкой Бриллиантовой Лиги.

Отдать свой голос за украинку можно на страницах European Athletes в соцсетях с помощью нескольких различных способов.

Способ первый: Поставить лайк на пост в Instagram

Способ второй: Репостнуть пост в Facebook.

 Cпособ третий: Ретвитнуть пост в Twitter.

Конкуренцию украинке составляют нидерландка Фемке Болл, немки Малайка Михамбо и Муджинга Камбунджи, сербка Ивана Вулета и ряд других легкоатлеток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Ярослава Магучих
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