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Левченко завоевала золото в прыжках в высоту на турнире во Франции

Для украинской легкоатлетки эта победа стала первой в 2023 году на международных соревнованиях.
Сегодня, 14:35
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver в Мондевиле (Франция).

Украинка гарантировала себе награду уже с результатом 1.86 м, опередив соперниц по количеству попыток, но после улучшила свой показатель еще на три сантиметра. Украинская спортсменка взяла планку на высоте 1.89 м, чего не удалось сделать ее оппоненткам.

Второй в соревнованиях стала эстонка Кармен Бруус, а бронза досталась представительнице Франции Солен Жикель.

Для Левченко эта победа стал первой на международных турнирах в 2023 году.

World Athletics Indoor Tour Silver. Мондевиль (Франция)
Прыжки в высоту. Женщины

1. Юлия Левченко (Украина) - 1.89 м
2. Кармен Бруус (Эстония) - 1.86
3. Солен Жикель (Франция) - 1.86

Ранее Юлия Левченко была третьей на турнире во Франции, где победу праздновала Ярослава Магучих.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту

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