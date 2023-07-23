Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги
Легкоатлетка продемонстрировала неутешительный результат.
В Лондоне проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.
В рамках турнира состоялись соревнования по прыжкам в высоту, где приняла участие украинка Марина Бех-Романчук.
Известная спортсменка не смогла порадовать своих поклонников результатом, заняв 6 место. Лучший ее результат - 6,52 м.
Победительницей стала американка Куанеша Беркс с результатом в 6,98 м.
Бриллиантовая Лига
Лондон, Великобритания
Прыжки в длину, женщины.
- Куанеша Беркс (США) - 6,98 м.
- Брук Бушкуель (Австралия) - 6,72 м.
- Тара Девис (США) - 6,72 м.
...
6. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,52 м.