Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги

В Лондоне проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.

В рамках турнира состоялись соревнования по прыжкам в высоту, где приняла участие украинка Марина Бех-Романчук.

Известная спортсменка не смогла порадовать своих поклонников результатом, заняв 6 место. Лучший ее результат - 6,52 м.

Победительницей стала американка Куанеша Беркс с результатом в 6,98 м.

Бриллиантовая Лига

Лондон, Великобритания

Прыжки в длину, женщины.