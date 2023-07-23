iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги

Легкоатлетка продемонстрировала неутешительный результат.
Сегодня, 18:35
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В Лондоне проходит этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.

В рамках турнира состоялись соревнования по прыжкам в высоту, где приняла участие украинка Марина Бех-Романчук.

Известная спортсменка не смогла порадовать своих поклонников результатом, заняв 6 место. Лучший ее результат - 6,52 м.

Победительницей стала американка Куанеша Беркс с результатом в 6,98 м.

Бриллиантовая Лига

Лондон, Великобритания

Прыжки в длину, женщины.

  1. Куанеша Беркс (США) - 6,98 м.
  2. Брук Бушкуель (Австралия) - 6,72 м.
  3. Тара Девис (США) - 6,72 м.
    ...
    6. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,52 м.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига марина бех-романчук

Статьи по теме

Геращенко и Магучих стали призерками этапа Бриллиантовой лиги Геращенко и Магучих стали призерками этапа Бриллиантовой лиги
Бех-Романчук добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги и еще одну олимпийскую лицензию для Украины Бех-Романчук добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги и еще одну олимпийскую лицензию для Украины
В этот раз без наград: Украинцы посредственно провели второй день Бриллиантовой лиги В этот раз без наград: Украинцы посредственно провели второй день Бриллиантовой лиги
Бех-Романчук принесла Украине еще одну победу на ЕИ-2023 Бех-Романчук принесла Украине еще одну победу на ЕИ-2023
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Европа19:31
Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Европа19:27
Хавбек Баварии может уйти в Боруссию Дортмунд
Европа19:20
Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала
Формула 119:02
МакЛарен приятно удивил, но не помешал Ферстаппену выиграть Гран-при Венгрии
Европа18:54
Коноплянка отказал двум клубам УПЛ для перехода в румынскую команду
Европа18:51
В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе
Легкая атлетика18:35
Бех-Романчук не попала в топ-5 в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой Лиги
Киберспорт18:30
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - G2
Формула 118:27
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK