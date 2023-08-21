"Нужно еще раз дисквалифицировать": Кохан назвал шокирующею причину, по которой был отстранен ФЛАУ

Украинский легкоатлет Михаил Кохан высказался о том, что стал пятым в финале чемпионата мира по метанию молота.

"Возможно, надо еще раз дисквалифицировать меня, чтобы вообще не было опыта. Я не знаю, что случилось, будто было нормально, но что-то пошло не так. Результат? Что четвертое, что пятое, что восьмое место – это все одно и то же. Надо готовиться дальше.

Все есть у меня: и сила есть, и техника нормальная сейчас. Но я не знаю, что произошло, эти венгры постоянно кричат, сбивают с толку, не знаю".

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Спортсмен признался, за что получил дисквалификацию от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в этом году.

"Меня федерация отстранила от участия за мое поведение, но я считаю это очень несправедливым. Я не знаю, кто сейчас виноват в этой ситуации. Не считаю себя виноватым, это не моя вина, что сейчас так вышло.

Я снимаю с себя ответственность, потому что абсолютно уверен, что если бы не это, было бы гораздо лучше. Опыт 2019, 2020, 2021, 2022 годов был учтен, и сейчас было бы гораздо лучше. Но…

Из-за чего именно дисквалификация? Нельзя пить пиво спортсменам. Во время соревнований? Конечно, нет, после них. Когда весь напряжен, война, все это очень сильно нервную систему напрягает.

Поэтому нужно было как-то сбросить все это. Плюс соревнования, командный кубок Европы был. Было очень тяжело и морально, и физически. Что теперь поделаешь. Чемпионат мира прошел, теперь можно ехать домой", - приводит слова Кохана Суспільне Спорт.

Напомним, в марте текущего года Кохан и Михаил Гаврилюк нарушили нравственные нормы поведения во время участия в составе официальной делегации национальной сборной команды Украины. Им запретили участвовать во всех международных мероприятиях, кроме официальных международных стартов, где они будут представлять сборную Украины.

Ранее сообщалось, что судьи ЧМ-2023 по легкой атлетики отреагировали на протест Украины по заступу Бех-Романчук.