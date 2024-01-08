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Левченко одержала победу на первом турнире в этом году

Спортсменка выиграла Рождественские старты.
Сегодня, 15:11
Юлия Левченко / ФЛАУ
Юлия Левченко / ФЛАУ

Юлия Левченко стала победительницей Рождественских стартов в прыжках в высоту.

Рождественские старты - это традицонно первый турнир для украинских легкоатлетов, в этом году участие в нем приняли 334 спортсмена.

Левченко, которая заняла пятое место в финале Бриллиантовой лиги в прошлом сезоне, показала хороший настрой на новый сезон, выиграв первый турнир года

Юлия взяла планку в 1.85, которая позволила ей не только выиграть турнир, но и занять 6-е место в мире по итогам первой соревновтаельной недели. Трижды Юлия пробовала взять высоту 1.90, но неудачно.

Ранее также сообщалось, что Андрей Мандзий мог взять золото Кубка наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко

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