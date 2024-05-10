Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в столице Катара
Ирина проиграла только представительнице Сербии.
В Дохе, Катар проходит третий этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.
В секторе для прыжков в высоту выступили две украинки, а именно Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Геращенко смогла с результатом 1.91 м получить серебро, проиграв лишь Ангелине Топич из Сербии, которая взяла следующую высоту в 1.94 м.
Юлия Левченко смогла стать восьмой в этих соревнованиях, прыгнув на 1.84 м.
Отметим, что чемпионка мира Ярослава Магучих пропускала этот этап Диамантовой Лиги.
- Ангелина Топич (Сербия) - 1.94
- Ирина Геращенко (Украина) - 1.91
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.91
8. Юлия Левченко (Украина) - 1.84
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