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Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в столице Катара

Ирина проиграла только представительнице Сербии.
Вчера, 20:49
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

В Дохе, Катар проходит третий этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту выступили две украинки, а именно Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Геращенко смогла с результатом 1.91 м получить серебро, проиграв лишь Ангелине Топич из Сербии, которая взяла следующую высоту в 1.94 м.

Юлия Левченко смогла стать восьмой в этих соревнованиях, прыгнув на 1.84 м.

Отметим, что чемпионка мира Ярослава Магучих пропускала этот этап Диамантовой Лиги.

  1. Ангелина Топич (Сербия) - 1.94
  2. Ирина Геращенко (Украина) - 1.91
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.91
    8. Юлия Левченко (Украина) - 1.84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига Ирина Геращенко

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