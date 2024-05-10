Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в столице Катара

В Дохе, Катар проходит третий этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту выступили две украинки, а именно Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Геращенко смогла с результатом 1.91 м получить серебро, проиграв лишь Ангелине Топич из Сербии, которая взяла следующую высоту в 1.94 м.

Юлия Левченко смогла стать восьмой в этих соревнованиях, прыгнув на 1.84 м.

Отметим, что чемпионка мира Ярослава Магучих пропускала этот этап Диамантовой Лиги.

Ангелина Топич (Сербия) - 1.94 Ирина Геращенко (Украина) - 1.91 Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.91

8. Юлия Левченко (Украина) - 1.84

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