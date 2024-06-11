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Лавский и Дорощук завоевали медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

Владислав боролся до конца, но он проиграл Джанмарко Тамбери, который в конце решил всех удивить.
11 июня, 23:36
Владислав Лавский / Getty Images
Владислав Лавский / Getty Images

Во вторник, 11 июня, в Риме в рамках чемпионата Европы по легкой атлетике состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

В финал пробились два украинских спортсмена, а именно Олег Дорощук и Владислав Лавский.

 Мало кто ожидал, но именно два украинца оказались первыми, кто смог преодолеть планку 2,26 метра. Позже к ним присоединились итальянец Джанмарко Тамбери, чех Ян Штефела и бельгиец Томас Кармой.

Следующая высота была 2,29 метра. Тамбери, Дорощук, Штефела и Кармой с первой попытки не смогли ее взять, чего не скажешь о Лавском, который повторил рекорд карьеры.

Владислав Лавский
Владислав Лавский / Источник: Getty Images

Читай также: Магучих побила рекорд Украины по прыжкам в высоту на чемпионатах Европы по легкой атлетике

Со второй попытки никто не смог присоединиться к Владиславу. А вот третья попытка была успешной для Тамбери.  Учитывая неудачи Штефелы и Кармоя, Дорощук завоевал бронзовую медаль.

В финальном сражении сошлись Лавский и Тамбери. Итальянец сразу же прыгнул на 2,31 метра, а вот украинец не смог. Поэтому он повысил планку до 2,33 метра, которую Тамбери успешно сбил. 

Лавский впервые в карьере попытался прыгнуть так высоко, но не получилось. Джанмарко и со второй попытки ее не взял. У Владислава оставалась последняя попытка, которой он, к сожалению, не воспользовался. Но, несмотря на это, он стал серебряным призером чемпионата Европы.

Тамбери в свою очередь захотел взять высоту 2,34 метра - и он ее взял с первой же попытки! Но и на этом он не остановился, взяв 2,37 метра, что стало рекордом чемпионатов Европы.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы по легкой атлетике

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