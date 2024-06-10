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Магучих побила рекорд Украины по прыжкам в высоту на чемпионатах Европы по легкой атлетике

Спортсменка обновила собственное достижение двухлетней давности.
Сегодня, 00:55
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В воскресенье, 9 июня, в третий день чемпионата Европы по легкой атлетике состоялся финал в прыжках в высоту.

Победу в финальных прыжках завоевала Ярослава Магучих, а Ирина Геращенко оказалась третьей.

Магучих соревновалась с Ангелиной Топич из Сербии. И если ее соперница завершила соревнования с результатом 1,97 м, украинка взяла планку 2,01 м и завоевала золотую медаль.

Как сообщает Tribuna.com, Ярослава установила лучший результат Украины на чемпионатах Европы по легкой атлетике, взяв данную высоту. Стоит отметить, что 22-летняя спортсменка обновила свой же рекорд, который она установила в 2022 году (1,95 м).

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К тому же, Магучих стала лишь третьей в истории прыгуньей в высоту, которая завоевала две и более медалей в рамках чемпионата Европы.

Ранее подобным могли похвастаться лишь испанка Рут Бейтиа (три "золота") и румынка Йоланда Балаш (два "золота, одно "серебро"), сообщает Суспільне.

Напомним, что на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме с медалью в своем активе завершил выступления еще и метатель молота Михаил Кохан.

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