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Не только Магучих: Двукратная олимпийская чемпионка обновила свой мировой рекорд в беге

Кенийка Фейт Кипьегон показала новый лучший результат на дистанции 1500 м.
Сегодня, 12:39
Фейт Кипьегон / Getty Images
Фейт Кипьегон / Getty Images

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже, кроме исторического достижения украинки Ярославы Магучих, был установлен еще один мировой рекорд.

Двухкратная олимпийская чемпионка Фейт Кипьегон из Кении обновила собственный рекорд в беге на 1500 м.

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30-летняя спортсменка превзошла свое предыдущее достижение на 0,07 секунды, преодолев в этот раз дистанцию за 3.49,04.

Источник: Getty Images

Вашему вниманию видео рекордного забега Кипьегон:

Фейт Кипьегон завоевывала золото в беге на 1500 м на Олимпиадах в Рио-2016 и Токио-2020 и выступит на третьих подряд Играх в Париже в 2024 году.

Кенийка является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги в этой дисциплине. В 2023 году она также завоевала золотую медаль чемпионата мира в беге на 5000 м.

Ранее сообщалось, что Магучих - четвертая представительница Украины, которая установила мировой рекорд в легкой атлетике за время независимости.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига бег на 1500 метров

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