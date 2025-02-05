Кохан открыл сезон триумфом во Франции
Украинский легкоатлет выиграл международные старты в Буа-д'Арси.
Михаил Кохан не имел равных на Criterium LIFA Hivernal de Lancer Long. Он победил в метании молота с результатом 75,80 м, сообщает Жорстка Атлетика.
Украинец опередил серебряного призера соревнований на 15 метров. Кохан второй раз подряд триумфовал на французском турнире. В прошлом году он стал третьим на чемпионате Европы, дважды завоевал медали на этапах Бриллиантовой лиги и взял "бронзу" Олимпийских игр.
Личный рекорд Кохана составляет 81,14 метра. На юношеском и молодежном уровнях он был чемпионом Европы и мира в разных категориях.
Кстати, лыжник Лисогор набрал первые за 12 лет очки для Украины.
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