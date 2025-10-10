Тренер NAVI оценил триумф над The MongolZ

Недавно NaVi вышли в плей-офф ESL Pro League Season 22, победив The MongolZ.

Главный тренер украинской команды Андрей Городенский (B1ad3) поделился мыслями о победе над The MongolZ:

"Триумф на StarLadder Fall 2025? Нельзя слишком увлекаться турниром тир-3 уровня. Победа — это хорошо, но реальный тест на высоком уровне ещё впереди. Мы сосредоточены на максимальной эффективности нынешнего состава. Мы хотим создать коллектив, который постоянно поднимает трофеи, но для этого нужны ресурсы и игроки, соответствующие нашей концепции. Пока что мы фокусируемся на нынешнем составе. Нельзя приходить с розовыми очками. Мы знаем наши границы и работаем шаг за шагом, чтобы стать реально сильной командой", — сказал Городенский.

Добавим, что четвертьфинальная игра, запланированная на 10 октября, начнётся в 14:00 по киевскому времени. В этой игре украинской команде предстоит противостоять немецкой команде MOUZ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!