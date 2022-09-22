Команды по CS:GO могут пропустить RMR из-за проблем с визами игроков

Недавно объявленная мобилизация в РФ повлияет не только на россиян, но и, как оказалось, на мир киберспорта.

Европейский RMR-турнир CS:GO пройдет с 4 по 9 октября на Мальте. Но все идет к тому, что некоторые команды просто не смогут принять в нем участие.

В отборочном турнире на Major должны были принять участие многие киберспортсмены из страны-террориста, но как сообщает портал HLTV, у них возникли проблемы с визами.

По информации источника, серьезные проблемы у команд 1Win, Aurora Gaming и K23, состоящие в основном из российских игроков. Такие же трудности возникли и у бывшего игрока NaVi Aunkere.

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Игроки заявили, что им отказывают в выдаче визы, так как из-за объявленной мобилизации им не верят, что после турнира они вернутся в РФ.

В итоге, команда Benched Heroes, в которой выступают Aunkere и Calyx, которого также не выпускают, сыграет с заменами. Остальные же будут наблюдать за турниром со стороны.