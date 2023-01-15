S1mple: Киберспортивное комьюнити может изменить этот мир

Снайпер NaVi Александр S1mple Костылев прокомментировал получение награды лучшего игрока года от HLTV.

"Спасибо всем, кто пришел. Спасибо HLTV за это событие. Киберспорту важно расти, эта премия — шаг вперёд. Спасибо моей команде. Последний раз я был в моей стране 330 дней назад, все тиммейты и клуб поддерживали меня каждый день. Я никогда не понимал людей, у которых была депрессия или печаль. 300 дней назад я почувствовал это, я почувствовал, что потерял себя.

Я хотел развиваться в 2022 году, хотел, чтобы моя команда становилась лучше в 2022 году, но... произошла война. Это было очень сложно для меня, тут я понял, что такое быть в депрессии. Это сложно, но звучит будто оправдание, да? Все мы, и я в частности, мы можем быть сильнее внутри. Все мы, и я в частности, можем изменить этот мир. Важно понять: зрители на трансляции и гости в зале могут изменить будущее. Как мы можем увидеть другие планеты или открыть другие миры, если мы, люди, воюем друг с другом?

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Самое важное: хоть мне и моим тиммейтам сейчас грустно, я очень горжусь тем, что я украинец. Я горжусь своей страной, собой и нашим президентом, воюющим за свободу и демократию по всему миру. Когда все мы были младше, над нами были более взрослые люди (родители, дедушки, бабушки, братья или сестры), которые рассказывали нам сказки. Главная сказка была о добре и зле. Когда мы были молодыми, то знали, что добро, а что зло.

Если честно, то иногда я был злым, лет 8-10, мне даже нравилось. Но сейчас мы все выросли и можем видеть разницу между добром и злом. Я верю, что киберспортивное комьюнити может изменить этот мир и показать миру, как быть хорошим человеком. Киберспорт – один из самых легких в интернете путей показать людям, как общаться друг с другом и как лучше относиться друг к другу. Спасибо всем, кто пришел. Слава Украине! Героям слава!" - сказал киберспортсмен.

Напомним, Александр S1mple Костылев стал первым киберспортсменом в истории CS:GO, которого трижды выбирали игроком года.